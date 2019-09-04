محلية

يفترض أن يشد الازرق رحاله الى كاتاماندو عاصمة نيبال لمواجهة منتخبها في الجولة الاولى من المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، لكن من حسن حظه ان الاتحاد النيبالي أرسل كتابا يرغب فيه بخوض المباراة الأولى في الكويت لعدم جهوزية ملعبه الذي يخضع لاعادة بناء اثر تضرره من زلزال ضرب المنطقة عام 2015.

ووفرت عملية تغيير الملعب على الأزرق قطع مسافة 3500 كم ذهابا ومثلها ايابا وكذلك تفادي خوض أول مباراة رسمية في كاتاماندو على ارتفاع 1400 متر فوق سطح الارض، والعودة الى الكويت لخوض مباراة صعبة ضد استراليا خلال 5 أيام وهي فترة قصيرة لرحلة مرهقة.

ومن حسن حظ الأزرق ومدربه روميو يوزاك أن شهر مارس الماضي شهد اقامة مباراتين وديتين بين الأزرق ونيبال الأمر الذي يمنح يوزاك وجهازه المساعد فرصة جيدة لدراسة نيبال ومعرفة نقاط قوته وضعفه، لأن لقاء المنتخبين مرتين سيفقد مدرب نيبال السويدي يوهان كالين عنصر المفاجأة، ولن يواجه الازرق منتخبا مجهولا بعد لقاءين قريبين زمنيا خصوصا إذا درس جهازه الفني طريقة لعبه بدقة، وفي هذه الحالات غالبا ما يستفيد الطرف الأقل إمكانية فنيا من عامل عدم معرفة الخصم به غير أنها ورقة سقطت من يد منتخب نيبال مبدئيا، رغم ترحيب المدرب السويدي بمواجهة الأزرق مجدداً في التصفيات بعد المباراتين وقال حينذاك: «سيسعدني مواجهة الكويت مجدداً، فهي بالتأكيد أفضل من مواجهة اليابان مثلاً».

وبينما تجمع الازرق على فترات متقطعة، فدخل معسكرا في لندن من 6 الى 27 يوليو ولعب مباريات مع أندية انجليزية مغمورة وخاض منافسات بطولة غرب آسيا من 2 الى 11 اغسطس لعب خلالها ضد السعودية والاردن والبحرين، اكتفى منتخب نيبال بسبب ضعف امكاناته المادية بمباراة ودية مع الفريق الرديف لبطل ماليزيا جوهور دار التعظيم وخسرها 0-1 . ومن حسن الحظ أيضا، أن استراليا ستلعب أول مباراة لها في التصفيات أمام الأزرق ويعني ذلك أن المنتخب الذي يدربه غراهام أرنولد لن ينسجم تماما بعد تجمعه لمدة اسبوع من 4 قارات، ولن تصل الجهوزية لديه الى درجة مرتفعة، كما أن الـ «سكروز» ومدربه يواجهان ضغطا نفسيا بعد الأداء الهزيل في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات في يناير الماضي وتعتبر مواجهة الأزرق التجربة التي يستفيد من اخطائها لمسيرته في التصفيات.

ومن حسن الحظ أيضا، أن الأزرق لعب وديا يوم 15 أكتوبر 2018 أمام أستراليا على ستاد نادي الكويت، ورغم أن الخسارة كانت كبيرة 0-4 غير أنها ستكون مفيدة بدروسها ومعرفة اسلوب ارنولد، فالخسارة في الوديات أفضل من الفوز بطبيعة الحال لأن الفوز يغطي على نقاط الضعف بينما تكشف الهزيمة السلبيات، ونظرا لوقوع الأزرق مع استراليا في مجموعة واحدة بعد أقل من سنة من تلك المباراة فإن الخسارة امر جيد ليوزاك، فضلا عن أن أهم عنصرين في تلك المباراة توم روجيتش و روبي كروز يغيبان عن تشكيلة أرنولد هذه المرة.

لكن مع تلك الظروف الايجابية التي تصب في مصلحة الأزرق، يثير القلق دائما أننا نمتلك مهارة تفويت الفرص الذهبية .

أستراليا

تصنيف «فيفا» الحالي : 46

أفضل سجل في نهائيات كأس آسيا: بطل نسخة 2015

أفضل سجل في نهائيات كأس العالم: دور ال 16 نسخة 2006

المدرب : غراهام أرنولد (أستراليا)

الأردن

تصنيف «فيفا» الحالي : 99

أفضل سجل في نهائيات كأس آسيا: ربع نهائي 2004 و 2011

أفضل سجل في نهائيات كأس

العالم: لم يتأهل

المدرب : فيتال بوركيلمانز (بلجيكا)

تايوان

تصنيف «فيفا» الحالي : 125

أفضل سجل في نهائيات كأس آسيا: المركز الثالث نسخة 1960

أفضل سجل في نهائيات كأس

العالم: لم تتأهل

المدرب : لويس لانكستر ( انجلترا )

الكويت

تصنيف «فيفا» الحالي: 156

أفضل سجل في نهائيات كأس آسيا: بطل نسخة 1980

أفضل سجل في نهائيات كأس العالم: دور المجموعات نسخة 1982

المدرب : روميو يوزاك ( كرواتيا )

نيبال

تصنيف «فيفا» الحالي : 166

أفضل سجل في نهائيات كأس

آسيا: لم تتأهل

افضل سجل في نهائيات كأس

العالم: لم تتأهل

المدرب: يوهان كالين ( السويد )