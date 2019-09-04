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يتدرب الأزرق في 06:30 على ستاد نادي الكويت الذي سيحتضن مباراة المنتخب مع نظيره النيبالي غداً الخميس في انطلاق مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. ويلعب الأزرق ضمن المجموعة الثانية التي غداً أيضاً مباراة الأردن مع مضيفه تايوان، فيما يرتاح المنتخب الأسترالي الذي يخوض أولى مباراته في مواجهة الأزرق بالجولة الثانية الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق قائمة الـ 23 لاعباً للمباراة، والتي ستشهد استبعاد 3 لاعبين من ضمنهم المصاب سامي الصانع وأحد الحارسين حسين كنكوني وحميد القلاف، بينما تبدو أسماء علي خلف وشريدة الشريدة وعبدالله ماوي الأقرب إلى الاستبعاد من القائمة.

من جهته، قال مدير المنتخب فهد عوض أن اللاعبون يدركون جيداً أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى وأن البداية الجيدة ستمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أستراليا القوية. وقال عوض إن المباراتين الوديتين مع نيبال في مارس الماضي سهلت مهمة الجهاز الفني وسمحت للاعبين بمعرفة إمكانات المنافس، مشيراً إلى أن المباراة الأولى تظل صعبة دائماً. وأضاف: «بعد مرور عام على تولي يوزاك مهمة تدريب المنتخب، فهو بلا شك أصبح يعرف إمكانات اللاعبين ونقاط القوة والضعف لديهم»، متمنياً أن تكون المشاركة في بطولة غرب آسيا الشهر الماضي مفيدة للمنتخب وتساهم في تلافي الأخطاء قبل مواجهة نيبال غداً.

وأكد عوض ثقة الجميع في كل اللاعبين المختارين ضمن القائمة، مشدداً على أن لاعبي الأزرق حريصون على تحقيق نتيجة جيدة وإسعاد الجماهير المتعطشة للانتصارات في الفترة المقبلة.

واستمع اللاعبون إلى محاضرة من مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي السابق سعد كميل تتعلق التعديلات الأخيرة على قوانين اللعبة، وضرورة الابتعاد عن الأخطاء التي تستوجب بطاقات ملونة أو المبالغة في الاحتجاج على الحكام خصوصاً أن بطولة غرب آسيا شهدت حالتي طرد للاعبي الأزرق من نصيب محمد خالد ورضا هاني.

