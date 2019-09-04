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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية أنها ستطلق دليل برنامج التربية البدنية الموجه لطلبة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية والهادف إلى تنمية قدراتهم البدنية وتأهيلهم مطلع شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارة التربية والاتحادات الرياضية لعدد من الألعاب. جاء ذلك في تصريح أدلى به أمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الذي عقد برئاسة الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح بحضور وكيل وزارة التربية سعود الحربي وممثلي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة باعتبارهم أعضاء في الجمعية العمومية. وأوضح المسلم أن البرنامج يستهدف تنمية قدرات الطلبة في عدد من الألعاب الرياضية مبينا أنه سيتم العمل به مطلع نوفمبر المقبل في عدد من المدارس ورياض الأطفال.