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عاد وفد نادي اليرموك إلى البلاد أمس قادماً من القاهرة حيث أقام معسكراً تدريبياً استعداداً للموسم المقبل. وفاز اليرموك في آخر مبارياته الودية أول من أمس على النصر الليبي بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي سويف سيكور والكاميروني جوزيف يونيك. أعرب مدرب الفريق هاني الصقر عن رضاه على سير المعسكر وأداء الفريق في المباراة الأخيرة والتي شهدت مشاركة التشكيلة الأساسية. ونال اللاعبون راحة اليوم على أن يعاودون تدريباته اليومية غداً حتى موعد مواجهة الكويت الودية يوم 8 سبتمبر الحالي استعداداً لانطلاق الدوري الممتاز الذي يستهله الفريق بمواجهة الشباب يوم 15 سبتمبر.