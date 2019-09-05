أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة أنس الصالح. كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة لدى الكويت السفير «كانديبان بالاسوبرامانيام» وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه سفير جمهورية هندوراس الصديقة لدى الكويت السفير «نيلسون فلينسيا» وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

واستقبل سموه سفير مملكة كمبوديا الصديقة لدى الكويت السفير «تان بونبا» وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلات رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم. الخميس 06 محرم 1441هـ

05 سبتمبر 2019م - العدد 3774

