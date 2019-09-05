أول النهار

شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ضمن وفد الكويت في اجتماعات 183 حكومة من جميع انحاء العالم في مدينة جنيف السويسرية التي استضافت اعمال المؤتمر الثامن عشر للأطراف (CoP18) في اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض (سايتس).

وقال عضو مجلس ادارة الجمعية وعضو وفدها المشارك في الاجتماعات نواف المويل: «يمثل هذا الاجتماع اكبر تجمع لحكومات العالم، والوكالات المعنية بالقوانين الوطنية والدولية، والمنظمات غير الحكومية لمراجعة قضايا تجارة الحياة البرية، وتحديث لوائح التجارة الدولية للأنواع المهددة، وتعزيز ادارة هذه التجارة». مضيفاً «في الوقت الذي تواجه فيه الحياة البرية في العالم ضغوطاً هائلة - وفي بعض الحالات انخفاضاً حاداً - بسبب التجارة غير المستدامة فان هذه الاتفاقية الدولية توفر الحماية لعدد من الأنواع الشهيرة مثل الفيلة والنمور، والسلاحف البحرية».

وقال المويل «من القضايا التي تم طرحها ومناقشتها استهلاك وتداول منتجات العاج وهو مصدر قلق كبير وتلعب الاتفاقية دورا كبيرا في حماية الفيلة في العالم، وفقاً للوائح يحظر جميع انواع التجارة في العاج غير القانونية وما يصاحب ذلك من انخفاض في اعداد الفيلة بسبب الصيد الجائر والاتجار بالعاج». موضحا ان «الجهود العالمية المستمرة الى ضمان ان اتفاقية (سايتس) وهو معاهدة تنظيم التجارة في الحياة البرية في العالم ان تقدم افضل نتائج ممكنة عندما يتم ادراج نوع ما في نظام الرقابة التجارية. وقد تم الآن اعتماد المقترحات لادراج 18 نوعاً اضافياً من اسماك القرش في الملحق الثاني من سايتس»، مبيناً ان مثل هذه الخطوة التي لا تسمح بتجارة اسماك القرش يمكن ان تكون الخطوة الأولى في معالجة الانخفاض الحاد في اعداد الحيوانات.

وذكر المويل ان «السبب وراء تراجع اعداد اسماك القرش الطلب المتزايد على زعانفها والتي تستخدم بشكل رئيس في الحساء في دول الشرق الأقصى ويمكن ان يبلغ سعرها ما يقرب من 1000 دولار للكيلو غرام الواحد عند التجفيف»، لافتاً الى ان «السلاحف البحرية تواجه مشاكل عديدة من الصيد غير المشروع للبيض واللحوم وهي من اكثر الكائنات البحرية التي عاشت لسنوات طويلة تجاوزت 120 مليون سنة، وهي الآن معرضة لخطر شديد وفقاً لمعايير الحفظ الدولية. ومن هنا تأتي اهمية فرض العقوبات والادارة الحازمة لمعالجتها». وأكد المويل في الختام بقوله: «نحن ندرك ان العمل في اتجاهات مختلفة يسهم في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والنهوض في تطبيق القوانين ودعم القرارات المحلية والدولية»، وذكر ان «مشاركة المجتمع المدني واشراك المجتمعات المحلية في حفظ الحياة البرية والادارة المستدامة يسهم بشكل كبير في صنع القرار وتنفيذه وتأمين تحقيق اهداف الاتفاقية والوقوف امام التجارة غير الشرعية وجرائم الحياة البرية».

