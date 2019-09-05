أول النهار

استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء جمال الذياب الملحق العسكري البريطاني العقيد بحري بول مولفاني، في الرئاسة العامة للحرس الوطني وذلك في اطار التعاون المشترك بين الحرس الوطني والجهات العسكرية والأمنية في المملكة المتحدة.

وأعرب اللواء جمال الذياب عن سعادته باللقاء الذي جمع بينهما، وهنأ الملحق العسكري البريطاني لدى الكويت بمنصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في عمله وطيب الاقامة في الكويت. وبحث اللقاء اوجه التعاون العسكري والأمني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على توطيد التعاون بين الحرس والجهات العسكرية في المملكة المتحدة وفق توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلةً في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

يُذكر ان الحرس الوطني وقَّع في وقت سابق على مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع البريطانية في مجال التعاون والتدريب واقامة الدورات والتمارين العسكرية والاستشارات التخصصية وتبادل المعلومات، وذلك خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لاجتماعات لجنة الدفاع في المجموعة التوجيهية الكويتية - البريطانية المشتركة التي عُقدت في العاصمة البريطانية لندن.

