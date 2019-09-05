الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن الانتهاء من وضع المسودة الأولية لقانون حل مشكلة البدون جذريا، مشيرا الى انه سيتم عرضه في بداية دور الانعقاد المقبل.

واكد في تصريح للصحافيين امس أن التشريع سيكون عادلا ويحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الجوانب الانسانية.

وقال الغانم: بناء على دعوتي عقدت اجتماعات بالامس مع العديد من الجهات الحكومية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي، ورئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وممثلين عن وزارة الداخلية، ورئيس لجنة مكتب شؤون اللاجئين في الكويت، وجميع الجهات المعنية في الدولة لأخذ وجهات نظرهم ومرئياتهم فيما يتعلق بالقانون. واضاف: خلال الصيف سننتهي من وضع التشريع الذي يمثل الحل الجذري للقضية حتى يتسنى لنا عرضه في بداية دور الانعقاد المقبل. وبيَّن الغانم ان هناك اجتماعات ستعقد مع الجهات الحكومية في القريب العاجل كما سيكون هناك اجتماع مع بعض جمعيات النفع العام والناشطين والناشطات في هذه القضية للاستماع إلى وجهات نظرهم ومرئياتهم، مؤكدا اهمية وضع اللمسات النهائية على القانون الذي سيقدم قبل بداية دور الانعقاد المقبل وان شاء الله يتم اقراره بأغلبية نيابية. وقال: من أول يوم قلت أن القانون يحافظ على الحل العادل ويحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الجوانب الانسانية. من جهتهم، تقدم النواب محمد الدلال، أسامة الشاهين، عسكر العنزي، محمد الحويلة ومبارك الحجرف باقتراح بقانون لمنح الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية من اجل النهوض بأدوارها.

على جانب اخر تعهد النائب رياض العدساني بتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على اسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي إثر إبرة تخدير، والمواطنة حنان العدواني خلال نقلها على متن طائرة للعلاج في الخارج وكذلك الحالات المشابهة.