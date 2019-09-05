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لندن الوكالات: دخلت بريطانيا في مأزق سياسي بين معارضة البرلمان للخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق وتخوف المعارضة من انتخابات مبكرة قد لاتسفر عن نتيجة مغايرة وتمنح رئيس الوزراء بوريس جونسون فرصة تنفذ وعوده بـ بريكست بأي ثمن. (طالع ص 19)

وشهد البرلمان البريطاني أمس مواجهة جديدة وحاسمة بين النواب غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة وبات على رئيس الحكومة مواجهة احد خيارين فإما الخضوع لرغبة غالبية النواب المعارضين لـ بريكست دون اتفاق مع أوروبا وبينهم نواب من حزبه وإما الذهاب الى انتخابات مبكرة وهو احتمال ترفضه المعارضة العمالية التي تخشى كذلك الوقوع في فخ تحكم جونسون بموعد التصويت. والواضح ان جونسون قد حسم خياره حتى قبل تصويت النواب على قانون يستهدف منع بريكست دون اتفاق واقترح الزعيم المحافظ إجراء انتخابات عامة في 15 أكتوبر لتحاشي إجباره من قبل مجلس العموم على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر بقانون جديد. وقال جونسون لن أسمح بذلك أبدا واصفا مشروع القانون بأنه قانون استسلام. لكن جونسون يحتاج ايضا الى غالبية الثلثين حتى تمر مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة وهو ما يبدو ايضا امرا عسيرا اذ يخشى حزب العمال المعارض من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وقال المتحدث باسم حزب العمال كير ستارمر لشبكة آي. تي. في عندما يقول إنه سيكون هناك انتخابات في 15 أكتوبر لا أحد يصدقه لأن مستويات الثقة ببوريس جونسون منخفضة جدا.

ويخشى حزب العمال ايضا من أن تعمل انتخابات مبكرة لصالح جونسون لأنها تأتي فيما يتصدر حزبه استطلاعات الرأي بسبب موقفه المتشدد.

وقال جون كورتيس استاذ السياسة في جامعة ستراثكلايد علينا الانتظار لمعرفة ما إذا سيجد طرقا أخرى لإجراء انتخابات. وأضاف الاستراتيجية الواضحة للمعارضة هي أن تدع الحكومة تقلق دون السماح باجراء انتخابات.