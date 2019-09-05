الأولى

في اطارمساع حكومية لغلق ابواب الفساد والهدر وتحصين المال العام من اي انتهاكات، تستعد الجهات المالية والاقتصادية لبدء مرحلة جديدة من محاصرة الهدر عبر ربط مزايا القياديين بالأداء بدءاً من العام المقبل 2020-2021. وقال مصدر مسؤول لـالنهار ان نثريات مالية كثيرة كانت تهدر في السابق لمسؤولين غير اكفاء، في حين اتضح ان ما قدموه من انتاجية ضئيل للغاية.

وأضاف قائلاً: تتطلع الحكومة الى وقف تام لكل اشكال الهدر بالموازنة قريباً، حيث ان اكثر .من 90 في المئة من مواطن هذا الهدر قد تم سدها بالفعل. وأشار الى ان هناك مساعي اخرى لزيادة ايرادات خزينة الدولة، عبر تعديلات على رسوم بعض الخدمات يقابلها رفع في مستوى تلك الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، توقعت وثيقة حكومية لـالنهار ان ترتفع نسبة التكويت الى 30 في المئة في عقود المقاولين من العمالة الكويتية الى 30 في المئة في التخصصات النفطية التي يحتاجها القطاع. وأشارت مؤسسة البترول الى انه تم التعميم على جميع الشركات النفطية التابعة برفع نسبة التكويت في عقود المقاولين الى 30 في المئة بدلاً من مستواها الحالي البالغ 25 في المئة، موضحة انه يتم تشجيع وتأهيل الشباب الكويتي من خلال وسائل متعددة للقيام بهكذا توجه، منها منح العديد من المزايا بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين القابلة للتكويت.