الأولى

أكد وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل أمس عمق ومتانة العلاقات الثنائية النفطية مع فيتنام، مضيفا انها تسير بشكل وثيق إلى المزيد من التعاون النفطي.

وقال الفاضل انه التقى رئيس وزراء فيتنام نغويان يوان فوك كما التقى وزير التجارة والصناعة تران توان آن، مشيرا إلى رغبة البلدين في تنمية وتطوير التبادل التجاري فيما يخص القطاع النفطي وتجديد سبل التعاون.

وذكر ان المسؤولين الفيتناميين أشادوا بالتحسن الملحوظ في أداء مشروع مصفاة ومجمع البتروكيماويات (نغي سون) في الآونة الأخيرة منوها بحرص ودعم الحكومة الفيتنامية لإنجاح المشروع الذي يزود السوق الفيتنامية بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من الوقود.

وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصادر لم تسمها ان وفداً نفطياً رفيع المستوى غادر الى فيتنام، برئاسة الفاضل، لإنقاذ مشروع المصفاة من الافلاس، وبحث القرض المقدم من شركة البترول العالمية البالغة قيمته مليار دولار. يذكر ان مصفاة ومجمع البتروكيماويات (نغي سون) هي أكبر مصفاة في فيتنام اذ تأسست في ابريل عام 2008 بين شركة البترول الكويتية العالمية بنسبة 35?1 في المئة ومجموعة فيتنام للنفط والغاز بنسبة 25?1 في المئة وشركة اديمتسوكوزان اليابانية بنسبة 35?1 في المئة وشركة ميتسوي للكيماويات اليابانية بنسبة 4?7 في المئة.