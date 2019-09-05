الأولى

شكَّل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لجنة للرقابة على الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تضم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية رئيسا، ومدير مكتب التفتيش والتدقيق نائباً للرئيس، وكلا من مدير مكتب التنسيق والدعم الفني ومراقب التوريدات بادارة الشؤون المالية ورئيس قسم التفتيش والتدقيق الاداري أعضاء.

تضمن القرار قيام اللجنة بالتحقق من التزام الهيئة بالأحكام الواردة في مرسوم النظام الأساس لانشائها والتأكد من التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المعتمدة ودعم جهودها في اطار تعزيز عوامل الشفافية والنزاهة ومعايير الحوكمة.

وحدد القرار نطاق عمل لجنة الرقابة والمتمثل في الاطلاع على القرارات المنظمة للعمل بالهيئة والتأكد من مدى مطابقتها لما هو وارد بالقوانين، والاطلاع على الدورة المستندية وتقارير الأداء والتقارير المالية والمستندات الخاصة بالايرادات والمصروفات وتقارير لجان التدقيق الداخلية ومكتب التدقيق الخارجي بالاضافة الى الاطلاع على محاضر لجنة المناقصات والمشتريات واللجان المنشأة لفرز وحصر وبيع الموجودات المستهلكة أو المستغنى عنها والمواد التالفة والمخلفات. واجاز القرار للجنة طلب اجراء زيارات ميدانية لمقار الهيئة ومخازنها وطلب أي بيانات أو مراجعة أي موضوعات يرى المسؤولون عن أعمال الرقابة أنها ضرورية لاستكمال دورهم الرقابي.