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وصلت أمس أولى دفعات المعلمين الجدد الذين تعاقدت معهم وزارة التربية في الاردن وتونس وفلسطين، وستصل الدفعات الباقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الاستقبال فهد الحيان توفير سبل الراحة للمعلمين القادمين، مبينا أن اللجنة استقبلت 14 معلما ومعلمة من الاردن ووفرت مجموعة من موظفي قسم التعيينات لفتح ملفات لهم و تسليمهم 200 دينار سلفة أولية.

وأشاد بتسهيلات وزارة الداخلية من خلال توفيرها موظفين في مقر الضيافة لإنهاء اجراءات البصمة، وكذلك بتعاون وزارة الصحة لانهاء اجراءاتهم بشكل فوري، كما اشاد بجهود مسؤولي الخطوط الكويتية ، فيما عبر المعلمون عن سعادتهم بوجودهم على ارض الكويت.