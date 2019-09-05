الأولى

طلبت وزارة الاشغال اعتماد 14 الفا و951 وظيفة ضمن العام المالي 2019/2020 حيث بلغت الزيادة في عدد الوظائف 696 وظيفة عن السنه المالية الماضية.

الوظائف المطلوب اعتمادها تشمل 5 في الديوان العام للوظائف القيادية، و1856 للوظائف العامة، و10 للوظائف الفنية المساعدة، و105 للوظائف المعاونة، اضافة الى 221 من موظفي العقود، وبذلك يكون اجمالي الموظفين لبرنامج الديوان العام 1976 كويتيا و221 موظفاً غير كويتي. وفي برنامج المشاريع الانشائية وصل عدد الوظائف المطلوب اعتمادها في الوظائف القيادية2، وفي الوظائف العامة 983، وفي الوظائف المعاونة 6، وفي العقود 49 وبذلك يكون الاجمالي لبرنامج المشاريع الانشائية 991 موظفاً كويتياً و49 موظفاً غير كويتي.

اما برنامج الطرق والتدقيق والمحاسبة فبلغ عدد وظائفه 1 للوظائف القيادية، و631 للوظائف العامة، و3 للوظائف المعاونة، فيما كان للعقود 63 ليصبح الاجمالي للبرنامج 635 كويتيا و63 غير كويتي. وفي برنامج هندسة الصيانة 1 للوظائف القيادية، و6572 للوظائف العامة، و50 للوظائف الفنية المساعدة، و340 للوظائف المعاونة، و113 للعقود ليصبح الاجمالي للبرنامج 6963 كويتيا و113 غير كويتي. وفي برنامج المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات بلغ عدد الوظائف القياديه واحد، والوظائف العامة 343، والوظائف الفنية المساعدة 2، فيما كانت عدد الوظائف المعاونة 3 موظفين، وعدد العقود 69 ليكون الاجمالي 349 كويتيا و69 غير كويتي. وفي الهندسة الصحية وصل عدد الوظائف القيادية الى قيادي واحد، و3195 للوظائف المعاونة، و10 للوظائف الفنية المساعدة، و134 للوظائف المعاونة، و53 للعقود ليكون الاجمالي لهذا البرنامج 3340 كويتيا و53 غير كويتي. وفيما يخص برنامج المشاريع الكبرى موظف واحد للوظائف القيادية، و120 للوظائف العامة، و8 للعقود ليصبح الاجمالي 121 كويتيا و8 غير كويتي.