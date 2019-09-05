وطن النهار

أصدر وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً يقضي بتشكيل لجنة للرقابة على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

يرأس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب التفتيش والتدقيق نائباً للرئيس وتضم في عضويتها كلاً من مدير مكتب التنسيق والدعم الفني ومراقب التوريدات بإدارة الشؤون المالية ورئيس قسم التفتيش والتدقيق الإداري.

وتضمن القرار دليلا للسياسات والإجراءات المنظمة لأعمال الرقابة على أعمال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي نصت أهدافها على التحقق من التزامها بالأحكام الواردة في مرسوم النظام الأساس لإنشائها وحتى التزامها بالقوانين السارية والنظم واللوائح المعتمدة لتنظيم العمل بها ودعم جهود الهيئة في إطار تعزيز عوامل الشفافية والنزاهة ومعايير الحوكمة. وحدد القرار نطاق عمل لجنة الرقابة على الهيئة والمتمثل في الإطلاع على القرارات المنظمة للعمل بالهيئة والتأكد من مدى مطابقتها لما هو وارد بالقوانين السارية واللوائح والأنظمة المعتمدة والاطلاع على الدورة المستندية وتقارير الأداء والتقارير المالية لحسابات الهيئة ومطابقتها بما هو وارد في اللوائح الإدارية والمالية المعتمدة للهيئة والاطلاع على المستندات الخاصة بإيرادات الهيئة ومصروفاتها والاطلاع على تقارير لجان التدقيق الداخلية ومكتب التدقيق الخارجي للهيئة بالإضافة إلى الاطلاع على محاضر لجنة المناقصات والمشتريات واللجان المنشأة لفرز وحصر وبيع الموجودات المستهلكة أو المستغنى عنها والمواد التالفة والمخلفات وطلب إجراء زيارات ميدانية لمقار الهيئة ومخازنها وطلب أي بيانات أو مراجعة أي موضوعات يرى المسؤولون عن أعمال الرقابة أنها ضرورية لاستكمال دورهم الرقابي.

