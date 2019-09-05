وطن النهار

أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق أن الشراكة في العمل الإنساني تخلق فرصة مهمة لمساعدة المزيد من المحتاجين والمنكوبين حول العالم في ظل الكوارث والحروب وحركة اللجوء في منطقة الشرق الأوسط. وقال المعتوق الذي يشغل منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى لقائه وكيلة الأمين العام للشراكات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر د. جميلة محمود والوفد المرافق لها إن الهيئة الخيرية حريصة على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية لأجل توسيع دائرة مساعدة المحتاجين.

وأشار إلى أن من أهم مقومات نجاح الشراكة الإنسانية أن المشتغلين بالعمل الإنساني لديهم رغبة وإرادة قوية للتنسيق والتعاون من أجل خدمة الإنسانية بغض النظر عن الدين والعرق واللغة والدين ودون أية أجندات.

وأضاف د. المعتوق إن مؤسسات العمل الخيري تسير على هذا النهج الإنساني الذي انتصر له الدين الإسلامي ووجه إلى مساعدة الإنسان بغض النظر عن دينه بل حث على مساعدة الحيوان ، مصداقاً لما جاء في الحديث الشريف «يا رسول اللّه، وإن لنا في البهائم أجرا؟ «. فقال صلى الله عليه وسلم: « في كل كبِد رطبة أجرٌ»..

ولفت إلى إن الهيئة الخيرية بصدد دراسة تأسيس بنك للفقراء على غرار بنك الفقراء في بنغلاديش، غير أنه سيوجه مشاريعه ومساعداته لكل المحتاجين في العالم، مشيراً إلى أن الهيئة الخيرية حققت نجاحاً كبيراً في برنامج التمويل الأصغر الذي خصصت له 7 ملايين دولار.

