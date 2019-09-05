وطن النهار

لا تزال برقيات التهاني تتدفق على مبنى «النهار» بمناسبة مضي 12 عاماً على صدورها ودخولها العام الثالث عشر.

البرقيات أجمعت على أن «النهار» انتهجت طريق المهنية والمصداقية، ولم تعمد إلى الاثارة التي تنافي الحقائق، وتضخم ما لا يستحق التضخيم.

محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري قال في برقيته إلى رئيس التحرير بمناسبة مرور 12 عاماً على صدور جريدتكم الغراء واشراقها في سماء الصحافة اليومية الحافلة بالعطاء والنجاح والتي حملت راية امانة الكلمة وصدق الخبر، وعلى ما تميزت به باجتهاد القائمين عليها لتكون منبراً حرا ونبراسا ساطعا لقارئيها ومحبيها، وتفاعلها الواعي مع القضايا المحلية والعربية والدولية، مع تمنياتي لكم بالمزيد من التوفيق والنجاح والازدهار باستمرارية العطاء للامحدود لمواصلة مسيرتكم المتميزة والرائدة في عالم الصحافة والاعلام لخدمة بلدنا الحبيب.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال لدى الكويت عبدالاحد أمباكي في رسالته إلى رئيس التحرير: يسرني ان أتقدم الى سعادتكم بأجمل التهاني والتبريكات باسمي وباسم الحكومة وشعب جمهورية السنغال وجميع العاملين بالسفارة الى جريدتكم الغراء «النهار» بمناسبة مرور «12» عاماً على اصدارها، ان هذا الصرح الاعلامي الذي بفضل جهودكم وجهود جميع العاملين فيه لهو علامة بارزة يشهد على رقي الصحافة الكويتية ولادلة واضحة على الحياة الديموقراطية الرصينة في هذا البلد الصديق التي ما برحت جريدتكم تدافع عنها بكل صراحة وحيادية وموضوعية.

مع خالص تمنياتنا القلبية لشخصكم الكريم ولجريدتكم الموقرة ولجميع العاملين بها بدوام التقدم والازدهار وللكويت الامن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظ المولى تعالى الكويت وشعبها وقادتها من كل مكروه. وقال القمص بيجول الانبا بيشوي في برقية الى رئيس التحرير يشرفنا كثيراً في الذكرى الثانية عشرة لتأسيس جريدة النهار الغراء ان نهنئ سعادتكم وكل القائمين على الجريدة باسم الكنيسة القبطية بالكويت. ذاكرين وشاكرين المجهودات المشكورة التي تقوم بها الجريدة في كل المجالات، وكذا مشاركتنا في كل مناسباتنا، راجين لكم دوام التقدم في خدمة المواطنين والوافدين.

