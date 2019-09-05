وطن النهار

استقبل وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح في مكتبه البارونة باتريشيا موريس برفقه السفير البريطاني لدى الكويت مايكل ديفنبورت و قد استعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون التي تربط البلدين في مختلف المجالات الصحية. وقد اثنت البارونة موريس على الانجازات التي تمت في المجال الصحي من خلال اجتماعات اللجنة الكويتية - البريطانية المشتركة التي تعقد اجتماعتها بشكل دوري. وتناول اللقاء عرض ومناقشة محاور عدة لدعم وتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصحة والمستشفيات البريطانية العريقة للاستفادة من الخبرات الطبية لتطويرالرعاية الصحية الشاملة في الكويت.