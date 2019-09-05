وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) السكنية للسنة المالية (2019 - 2020) وذلك للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2013.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي أمس المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) لـ 520 شقة إلى مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

واوضحت انها ستستقبل مراجعيها اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 8 سبتمبر الحالي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة اضافة الى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.

