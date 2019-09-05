وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المخطط الهيكلي والمشاريع ، عبد الوهاب بورسلي بطلب عقد اجتماع لمكتب المجلس البلدي لمناقشة حزمة من الموضوعات من أبرزها تفعيل المقترحات والمبادرات والأفكار الداعمة لخطط التنمية في البلاد والركائز التي تسهم في تحقيق قدرات القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع تشغيلية وانتاجية تدعم الاقتصاد وتنونع مصادر الدخل. ويهدف بورسلي الذي رفع الطلب إلى رئيس المجلس إلى تبني الرؤى والإطروحات والمبادرات ورصدها واستخلاص المفيد منها من خلال «البلدي» عبر ما يسمى «صندوق الأفكار» وتصنيفها وبحثها بما يرتقي وتوجهات الدولة للتحول إلي مركز مالي وتجاري اقليمي واعداد تقرير بها ورفعه إلى مجلس الوزراء.

وكشف مصدر حكومي لـ «النهار» أن مقترح الاجتماع يهدف إلى تفعيل اطر التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ودور التنمية المستدامة بالمخطط الهيكلي الرابع وبما يحقق التقدم للمشروعات الكبرى والتطلعات لتبني مبادرات المواطنيين بما يتجاوب وتوجهات الحكومة لاستقبال الأفكار والمبادرات من المواطنين بما يخدم تطلعات رؤية الكويت 2035.

وافاد ان الهدف من المبادرة الحكومية ، تأتي كخطوة داعمة لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل بالقطاع الحرمن خلال التوسع في المجالات وتعديل التشريعات والقرارات لتصبح الكويت واحدة من الدول ذات الشأن الاقتصادي والمالي المتقدم. وأشار المصدر إلى أن المقترحات التي سيطرحها اعضاء « البلدي» تركز علي دعم ركائز خطط التنمية والتي تحقق توجهات مجلس الوزراء كونه منفتحاً على مقترحات المواطنين ويشجع على تبنيها وتفعيلها ولعل بين المبادرات ما يستحق التنفيذمؤكدة أن المشاركة بالمبادرات والأفكار تعزز من خطط الدولة المستقبلية واستثمار الطاقات الوطنية ومبادرتها بما يمكن الاستفادة منه لتحسين مستويات الرفاهية للمجتمع.

