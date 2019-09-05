وطن النهار

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ان اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، اسفر عن اتخاذ العديد من القرارات من جانب وزراء العمل منها الموافقة على المخرج النهائي لمبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، حيث تم توجيه الشكر والتقدير لدولة قطر على ما بذلته من جهود في تنفيذ المبادرة، كما تم توجيه الشكر كذلك للمملكة العربية السعودية بشأن مبادرة السياسة الوطنية لمكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة.

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به الوزيرة العقيل عقب ختام اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأست خلاله وفد الكويت والذي شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، مشيرة الى ان جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من البنود المهمة المتعلقة بمجال العمل على مستوى دول الخليج، منها بحث أعضاء اللجنة التقرير الخاص بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ومناقشة ممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم، فضلًا عن التنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مناقشة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، والعديد من الموضوعات الأخرى.

واوضحت العقيل أنه فيما يتعلق بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم فإن هناك أكثر من دولة تعكف على تطوير وتنظيم قطاع استقدام العمالة الوافدة وتوظيفها وهو الامر الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المتطلبات في هذا المجال، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق على مستوى دول الخليج حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي التي ستنعقد خلال الفترة القادمة خاصة في ظل العديد من الموضوعات المهمة التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها.

وعلى صعيد حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون، ذكرت العقيل انه تم التوافق حول تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم اجتماع فني لبحث منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون بالتنسيق مع لجنة التعليم والتدريب المهني في الأمانة العامة لمجلس التعاون في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2020، وقد تم تكليف المكتب التنفيذي بإعداد تصور عن حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون.

