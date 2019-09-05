وطن النهار

بدأ وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم امس الاربعاء لبحث تنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز في تصريح لـ «كونا» انه ستتم مناقشة العديد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال والتي رفعها الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الشؤون الخليجية امس الثلاثاء. واضاف ان الاجتماع سيبحث ايضا اعتماد الإجراءات اللاحقة من الدول الأعضاء بعد اعتماد المجلس الأعلى في دورته الـ 39 بالرياض في عام 2018 لكل من النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس والنظام العام الاسترشادي للعمل التطوعي بدول المجلس. وأوضح ان الاجتماع سيبحث كذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك المبادرات خاصة مبادرات الكويت بشأن مسار بناء الفرد ومسار التكامل والتمثيل ومسار تطوير التشريعات والأنظمة.

