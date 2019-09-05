وطن النهار

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، عن تأهيل 100 مراقب مالي واداري خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى انه الاسبوع القادم سيتم الاعلان عن قبول من تقدم لشغل وظيفة مراقب مالي واداري في الوزارة، وسيتم ادخالهم في البرنامج التأهيلي لشغل الوظيفة، حيث سيخضعون لإختبار تحريري ومن يجتازه بنسبة 80% يدخل مقابلة شخصية، ومن ثم برنامج تدريبي لمدة شهرين.

وأكد شعيب خلال تصريح صحافي على هامش استقباله المهنئين بمناسبة توليه منصبه الجديد في وزارة الشؤون صباح امس، ان تدوير المراقبين الماليين والاداريين بالجمعيات التعاونية جزء اساس من العمل وايجابي من اجل النهوض بالعمل التعاوني ومن الصعب ان يكون هناك ثبات من اجل مصلحة العمل، نافياً في الوقت ذاته ان يكون هناك تدوير على مستوى المدراء والمراقبين بالوزارة، حيث انه حالياً لا يوجد شيئ واضح ولم يتم طرح هذا الموضوع ولم يتم دراسته او مداولته ومن الممكن ان يكون ذلك خلال الفترة المقبلة مثل الجهات الحكومية ولكن حتى الان لا توجد اي قرارات لأي تدوير او خطة ادارية في اي مجال.

وحول سياسة الاحلال، أشار إلى أن «الشؤون» اكثر الجهات تطبيقاً لسياسة الاحلال، إذ هناك التزام بقرارات ديوان ومجلس الخدمة المدنية، موضحا ان نسبة العاملين الوافدين في الوزارة بلغت 2.6% والحد المسموح به هو 4%، وستنخفض النسبة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص مشروع الميكنة في وزارة الشؤون، اوضح ان الميكنة من المواضيع المهمة حيث كانت المرحلة الاولى في قطاع التعاون والتي نجحنا به من خلال التصويت الالكتروني في انتخابات الجمعيات التعاونية خلال العام الحالي والماضي، ونحن حالياً في مرحلة ميكنة قطاع الشؤون القانونية من اجل ايجاد نظام متابعة القضايا والتحقيقات والتشريعات اللازمة، كما ان ميكنة المساعدات الاجتماعية على رأس اولويات نظام الميكنة لأنه يمس شريحة كبيرة من مستفيدي نظام المساعدة الاجتماعية وسيتم الربط مع عدد من الجهات الحكومية لتوفير الخدمة للمستفيدين.

وقال انه كل عام وعلى دفعتين من تتوافر به شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي الواردة بقانون التأمينات وديوان الخدمة يتم احالته للتقاعد وذلك لجميع موظفي الوزارة.

واكد انه لدينا 6 قطاعات بالوزارة وكل قطاع يحمل ملفا ساخنا من تشريعات وادوات تنفيذية ومساعدات وقطاع تعاون وتنمية اجتماعية وجمعيات نفع عام وتوفير خدمات رعاية اجتماعية ذات مستوى عال خلال الفترة المستقبلية، وزيادة وتطوير فرق المسنين خلال الفترة المقبلة، وتطوير العمل التعاوني وملف المساعدات الاجتماعية وكل الامور ستكون فوق الطاولة بالتنسيق مع قياديي الوزارة من اجل ابرازها وتطويرها في المستقبل القريب.

وتقدم شعيب بالشكر الى سمو الامير وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الشؤون على الثقة الغالية لاختياره وكيلاً للشؤون متمنياً ان يكون عند حسن ظن الجميع، وكذلك اشاد بجهود الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري التي شغلت وتحملت الكثير من الاعباء الوظيفية وكان لها الدور الاساس خلال الفترة الماضية للنهوض بالوزارة، متمنياً الاستمرار بنفس النهج.

