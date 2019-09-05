وطن النهار

مسقط- «كونا»: كرمت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كوكبة من المشاريع التنموية الاجتماعية الكويتية على هامش اجتماعي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية اللذين انطلقا بمسقط، ونالت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» جائزة المشروع الرائد في مجال العمل التطوعي الاجتماعي. وقال وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز في تصريح لـ «كونا» بعد حفل تكريم المشاريع الخليجية الرائدة في المجال الاجتماعي ان «تكريم كوكبة من المشاريع التنموية الاجتماعية الكويتية يعد مفخرة لنا ومثالا يجب الاحتذاء به في شتى المجالات».وأضاف ان هذا التكريم يعكس حرص الكويت ودعمها للمشاريع الاجتماعية في القطاع العام والخاص باعتبارهما رافدا مهما في تحفيز المشاريع الاخرى للبحث دائما عن الريادة. وأكد الخراز ان العمل الاجتماعي بالكويت يعد متميزا اذ يحتوي على الكثير من الايجابيات الانسانية خاصة في قطاعي العمل والعمل الخيري. من جانبها، اعربت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في تصريح مماثل لـ «كونا» عن سعادتها بتكريم الجهات الكويتية والتي منها بنك برقان وبنك وربة وجمعية مكافحة التدخين ومصنع عبدالوهاب للمواد الغذائية اضافة الى عدد من المشاريع الصغيرة. واضافت ان هذه المشاريع تعد من الدعامات القوية للاقتصاد الوطني ولها اثر واضح على المنفعة العامة وخاصة انها تعمل على فتح فرص عمل جديدة. واشارت العقيل الى ان الكويت لا تألو جهدا في دعم المبادرات الاقتصادية التي من شأنها دفعها الى الامام ايمانا منها بأن الاقتصاد يعتبر من الركائز المهمة للتنمية الاجتماعية. واعتبرت ان القطاع المصرفي يعد من المجالات المتميزة خاصة فيما يتعلق بجذب العمالة الوطنية التي تبلغ نسبتها 73 في المئة في ذلك القطاع. من جانبه، قال سفير الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي ان تكريم المؤسسات الكويتية يأتي تعزيزا لفرص الجيل الحالي في مسيرة البناء والتطوير من خلال البحث عن قصص النجاح في المجتمع.

واوضح ان التكريم يشجع الجميع على مواصلة التألق كما يشجع الأجيال الجديدة على التميز والابداع مشيدا بالجهات الكويتية الرسمية التي دعمت ذلك التميز المجتمعي التنموي.

