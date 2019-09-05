وطن النهار

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي عن تهنئته لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز عبدالسلام شعيب بمناسبة صدور مرسوم تعيينه. وقال العنزي، في تصريح صحافي: وإذ نستذكر بالفخر محطات النجاح التي حققها شعيب طيلة عمله المهني وسجله الحافل بالإنجازات، فإننا على ثقة أنه سيمثل من موقعه الجديد إضافة مهمة لما فيه خير الوطن والمواطنين. وأضاف: وفي الوقت الذي نهنئ فيه السيد عبدالعزيز شعيب بمنصبه الجديد، فإننا نبارك له أيضاً ثقة القيادة السياسية، ونحن على يقين بأنكم أهلاً لها وستترجمونها كعادتكم لإنجازات ملموسة، مشيداً بتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المستمر مع أنشطة جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية وفعاليتها لتحقيق اهدافها المنشودة.

