وطن النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، بمكتبه صباح امس، الملحق العسكري لجمهورية فرنسا لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء مدير شؤون الملحقين والبعثات العسكرية العميد الركن مساعد خزام الحمدان.

كذلك استقبل الفريق الخضر بمكتبه في وقت لاحق من صباح اليوم آمر سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن طيار زيد علي النقرش.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

حضر اللقاء آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين الفضلي.

