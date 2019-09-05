وطن النهار

تستقبل الكويت (اليوم العالمي للعمل الخيري) الذي يصادف اليوم الخميس ويدها البيضاء ممدودة لمواصلة مسيرة العطاء المشهود له في تقديم الدعم والعون للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان.

وتأتي الفعالية العالمية التي تقام في الخامس من سبتمبر سنويا والكويت تشكل مهد كل جديد في إغاثة المنكوبين حول العالم إذ يزخر تاريخها الإنساني بسجل حافل في إغاثة المنكوبين على جميع المستويات الرسمية والشعبية.

وحددت الأمم المتحدة ذلك اليوم لتنظيم الاحتفالية العالمية تزامنا مع ذكرى وفاة الأم تيريزا الحائزة (نوبل للسلام) عام 1979 تقديرا لجهودها الخيرية والأعمال الإنسانية التي قدمتها لمقاومة الفقر.

ومنذ انطلاقة أول جمعية خيرية كويتية في عام 1913 حقق العمل الخيري الكويتي نجاحات منقطعة النظير عالميا ما يعكس ما جبل عليه الشعب الكويتي من حب للخير وما تجذر في وجدانه من قيم البذل والإنفاق والعطاء المتدفق في نهر العمل الإنساني العالمي.

وتاريخيا شكلت جهود المؤسسات الخيرية الكويتية الدؤوبة والحثيثة علامة فارقة في فضاءات العطاء الإنساني دون تفرقة أو تمييز بفضل تحركاتها في أرجاء المعمورة لإغاثة المنكوبين والفقراء دون شكوى أو مقابل.

وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار في الديوان الأميري الدكتور عبد الله المعتوق لـ «كونا» امس الأربعاء إن العمل الخيري الكويتي بشقيه الرسمي والأهلي يبرهن دوما على عطاء الشعب الكويتي الممتد في اصقاع العالم بدعم كريم وتوجيه من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (قائد العمل الإنساني).

وأضاف المعتوق الذي يشغل أيضا منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن الكويت أبلت بلاء حسنا في دعم مسيرة العمل الخيري عالميا وتقديم المساعدات للمجتمعات الفقيرة دون تمييز على أساس الدين والعرق واللون والجنس.

وأوضح أن المؤسسات الخيرية الكويتية وفي مقدمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لم تدخر وسعا في إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات عبر برامج ومشاريع إيوائية وتعليمية وصحية ونفسية وإغاثية وإنتاجية وغيرها لتخفيف آثار تلك الأزمات الإنسانية وتداعياتها الكارثية.

وذكر أن الهيئة الخيرية منذ انطلاقتها الرسمية في عام 1986 وعلى مدى 33 عاما جسدت قصة فريدة من قصص عطاء أهل الكويت ومبادرة خيرية رائدة وصلت بصماتها إلى عشرات الدول حول العالم وزينت آلاف المشاريع التعليمية والصحية والقرى الخيرية بأسماء المحسنين الكويتيين.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى الدكتور محمد الشرهان في تصريح مماثل لـ (كونا) بالدعم اللامحدود للعمل الخيري الكويتي بتوجيهات من قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد.

وقال الشرهان إن (إعانة المرضى) استطاعت أن تقدم الدعم الإنساني للمرضى المحتاجين داخل البلاد من خلال إدارة النشاط الطبي إذ قدمت خلال العام الماضي مساعدات إنسانية لنحو 10147 حالة مرضية بكلفة ناهزت الـ 5?984 ملايين دينار كويتي.

وأوضح أن المساعدات التي قدمتها الجمعية تنوعت ما بين أدوية وأجهزة طبية «مرتفعة الثمن» توفرها للمرضى المحتاجين فضلا عن المساهمة في تكاليف مصاريف العلاج داخل البلاد وخارجها وتركيب السماعات الطبية وعلاج حالات العقم وزراعة النخاع ومستلزمات طبية وكفالة أسر المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق.

وأشار إلى أن المساعدات شملت كذلك أجهزة نطق وأجهزة طبية وأدوية عامة مع توفير عدسات طبية ونظارات، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأمراض الأكثر انتشارا، فضلا عن الأنشطة التوعوية والصحية والمعارض الطبية التي يتم فيها الفحص المجاني للسكري والضغط في المساجد والشركات والمجمعات التجارية وغيرها للمواطنين والمقيمين.

ونوه بأن إدارة النشاط الخارجي في (إعانة المرضى) تحرص على أن تتحرك بمظلة رسمية وتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الكويت في الخارج حيث نفذت 139 مشروعا في 21 دولة لخدمة الجرحى والمرضى والمصابين زادت كلفتها على 1?223 مليون دينار.

وأوضح ان ادارة النشاط الخارجي كان لها دور بارز في تخفيف حدة الفقر على الكثير من اليمنيين كما خففت وطأة جراح المصابين من اللاجئين السوريين وقدمت لهم دعما كبيرا بعد أن تعاقدت مع مستشفيات في الأردن ولبنان وتركيا وعالجت الالاف من الجرحى والمصابين.

من جانبه. أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية المهندس جمال النوري في تصريح مماثل لـ (كونا) بالسيرة العطرة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسجل سموه الحافل بالعمل الإنساني والخيري ودور الكويت ومساهماتها على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال النوري إن مسيرة العمل الخيري الكويتية باتت من أبرز الركائز الفعالة والناجحة لسياسة الدولة الخارجية حيث تكللت الجهود الإنسانية والخيرية «الهائلة» التي بذلتها الكويت وأميرها ومؤسساتها الخيرية محليا وعالميا لتجعل هذا البلد المعطاء مركزا للعمل الإنساني.

