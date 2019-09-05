وطن النهار

عمان- «كونا»: أكد مسؤول عسكري امس الاول الثلاثاء أهمية مشاركة الجيش الكويتي في تمرين (الأسد المتأهب 2019) المقامة حاليا في الأردن في تبادل الخبرات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال قائد القوة الكويتية المشاركة في الفعاليات العقيد الركن مشعل أبا الخيل في تصريح لـ «كونا» إن مشاركة الجيش الكويتي في تمرين (الأسد المتأهب) تحت رعاية الجيشين الأردني والاميركي ومشاركة قوات من 30 بلدا من بينها الكويت «تعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات واختبار القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف المسارح في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية».

وأضاف أن «الجيش الكويتي دأب على المشاركة في جميع دورات تمرين (الأسد المتأهب) السابقة» لافتا إلى أن الجيش يشارك هذا العام بعدد 17 ضابطا في تمرين مراكز القيادات (سي. بي. أكس) إلى جانب ستة ضباط كمراقبين من قطاعات مختلفة.

وأشاد ابا الخيل بمستوى التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول المشاركة ضمن بيئة عمليات مشتركة بما يتلاءم مع طبيعة التهديد وفي مجالات عدة منها مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود فضلا عن التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية وتعزيز قدرات الاستجابة للتهديدات الأمنية السيبرانية.

في سياق متصل شارك ممثلون عن الجيش الكويتي في ندوة (كبار القادة) العسكرية المتخصصة على هامش فعاليات تمرين (الأسد المتأهب).

وناقشت الندوة التي رعاها رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي محاور عدة أهمها (مكافحة الإرهاب والتطرف) و(الهجمات السيبرانية وما تشكله من خطر على المنظومات الدفاعية والعسكرية) و(مخاطر الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل).كما شارك في الندوة عدد من رؤساء الأركان ونوابهم وممثليهم من دول عربية وأجنبية بحضور نحو 200 شخصية من خبراء ومتخصصين.

