وطن النهار

طلبت وزارة الاشغال العامة اعتماد عدد 14 الف و951 وظيفة ضمن العام المالي 2019/2020 موزعة على النحو التالي على مستوى البنود وتبعا لكل برنامج على حدة حيث كان عدد الوظائف المطلوب اعتمادها في الديوان العام 5 للوظائف القيادية، و1856 للوظائف العامة، و10 موظفين للوظائف الفنية المساعدة، الى جانب 105 للوظائف المعاونة، فيما كان عدد الموظفين للعقود 221 موظف وبذلك يكون اجمالي الموظفين لبرنامج الديوان العام 1976 موظفاً كويتياً و221 موظف غير كويتي.

وفي برنامج المشاريع الانشائية بلغ عدد الوظائف المطلوب اعتمادها في الوظائف القيادية 2، وفي الوظائف العامة 983، وفي الوظائف الفنية المساعدة لايوجد، وفي الوظائف المعاونة بلغ العدد 6 موظفين، وفي العقود 49 موظفاً وبذلك يكون الاجمالي لبرنامج المشاريع الانشائية 991 موظفاً كويتياً و49 موظفاً غير كويتي، فيما كانت الوظائف المطلوب اعتمادها في برنامج الطرق والتدقيق والمحاسبة 1 للوظائف القيادية، و631 للوظائف العامة، ولايوجد احد للوظائف الفنية المساعدة، وعدد 3 للوظائف المعاونة، فيما كان للعقود 63 ليصبح الاجمالي للبرنامج 635 كويتياً و63 غير كويتي.

وفي برنامج هندسة الصيانة بلغ العدد 1 للوظائف القيادية، وعدد 6572 للوظائف العامة، و50 للوظائف الفنية المساعدة، و340 للوظائف المعاونة، و113 للعقود ليصبح الاجمالي للبرنامج 6963 كويتياً و113 غير كويتي.

أما في برنامج المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات فكان عدد الوظائف القيادية واحد فقط، والوظائف العامة 343، والوظائف الفنية المساعدة عدد 2 موظف، فيما كانت عدد الوظائف المعاونة 3 موظفين، وعدد العقود 69 موظفاً ليكون الاجمالي 349 كويتياً و69 غير كويتي.

وفي الهندسة الصحية بلغ عدد الوظائف القيادية واحد فقط، و3195 للوظائف المعاونة، و10 للوظائف الفنية المساعدة، و134 للوظائف المعاونة، و53 للعقود ليكون الاجمالي لهذا البرنامج 3340 كويتي وعدد 53 غير كويتي، وفيما يخص برنامج المشاريع الكبرى فهناك موظف واحد للوظائف القيادية، و120 للوظائف العامة، ولايوجد موظفين في المجالات الفنية المساعدة والوظائف المعاونة، وفي العقود بلغ عدد 8 موظفين ليصبح الاجمالي في برنامج المشاريع الكبرى 121 كويتياً و8 غير كويتي.

وبذلك بلغت الزيادة في عدد الوظائف 696 وظيفة عن السنة المالية 2018/2019.

