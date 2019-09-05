وطن النهار

رفضت لجنة حولي في المجلس البلدي الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب، كما اجلت طلب سفارة الولايات المتحدة الاميركية حق استخدام المنطقة العازلة المحيطة بالسفارة والبالغة مساحتها 2?47668م لحين دعوة وزارة الخارجية والمرور.

واحالت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة العضو عبدالله الرومي الاقتراح المقدم بشأن عمل مطبات مقابل جامعة الكويت والكلية الاسترالية بضاحية مبارك العبدالله قطعة 5 للجهاز التنفيذي، كما اجلت الاقتراح المقدم بشأن استحداث نفق سيارات تحت جسر المسيلة يربط بين شارع التعاون والدائري السادس في الاتجاهين، كما اجلت طلب معهد الكويت للابحاث العلمية السماح لهم باقامة مبانٍ بحقبة علمية وتعليمية ضمن موقع منتزة الحدائق النموذجية بالواجهة البحرية في منطقة الشعب البحري لحين دعوة معهد الكويت للابحاث العلمية.

واحالت اللجنة للجهاز التنفيذي لمخاطبة هيئة الزراعة الاقتراح المقدم بشأن رعاية «سدرة داحي» ووضع لوحة ارشادية بمسماها التاريخي.

ووافقت اللجنة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد شعبان الواقع في منطقة السالمية قطعة 222، فيما أبدت عدم موافقتها على الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن تخصيص ساحة ترابية لمواقف خاصة بمبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في منطقة حولي.

