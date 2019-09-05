وطن النهار

زار وكيل وزارة التربية للتعليم العام أسامة السلطان، مقر دورة المعلمين الجدد في مدرسة الفروانية المتوسطة بنات برفقة مدير ادارة الشؤون التعليمية في المنطقة فهد العجمي وثانوية صلاح الدين الأيوبي بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وذلك للاطلاع على المحاضرات التدريبية المقدمة للمعلمين الجدد.

في هذا السياق، أكد السلطان، أهمية تنظيم الدورات للمعلمين الجدد في كل عام دراسي جديد لاكسابهم أساسيات العمل الاداري وكيفية التعامل مع الطلبة وطرق التدريس والمنهج والوسائل التدريسية والتعليمية.

من جانبها، أكدت الموجه الفني العام للعلوم بالانابة دلال المسعود، خلال زيارتها لمقر الدورة التدريبية للمعلمين الجدد في مركز التدريب والتطوير بمنطقة مبارك الكبير، أن توجيه العلوم نظم برنامجا تدريبيا للمعلمين الجدد في مادة العلوم وتشعيباتها يشمل تعريفهم بفلسفة بناء المنهج والتقويم في نظام الأهداف والكفايات، واطلاعهم على الأهداف العامة والتربوية في التعليم، كذلك تعريفهم بخصائص نمو المتعلم حسب كل مرحلة تعليمية، بالاضافة الى كيفية الادارة الصفية واستراتيجيات التعلم وطرق التدريس.

وقالت إن البرنامج التدريبي يشمل أيضا اعلام المعلمين بكيفية الاعداد الكتابي والتخطيط للدرس، وشرح نظام الكفايات ومعاييرها وفق المنهج الجديد، وشرح كذلك بنود تقديم الكفاءة.

من ناحيته، أوضح الموجه الأول لمادة الاجتماعيات في منطقة مبارك الكبير التعليمية عبدالله الجيران، أن المحتوى العلمي المقدم لمعلمي مادة الاجتماعيات في الدورة التدريبية يشمل طرح طرق التدريس المنوعة لايصال المعلومات وشرح الوسائل التعليمية بالاضافة الى التركيز على أهم الأهداف التربوية في التعليم والتطرق الى أنواع التخطيط حتى يكون معلما متميزا.

