وطن النهار

استقبلت وكيلة وزارة المواصلات م. خلود الشهاب بمكتبها مريم احمد علي احمد مشرف كتبة الحسابات التي تعمل في قسم مراقبة المطالبات المالية بادارة الشؤون القانونية في الوزارة، حيث قامت بتكريمها وشكرها إثر قيام الموظفة بتحصيل مبلغ 47,530 الف ديناراً وتحويله الى حساب الوزارة والذي يعد قيمة 33 مطالبة مالية لاحدى الشركات المتعاقدة مع المواصلات في وقت سابق، حيث قامت الموظفة وبمجهود شخصي باتمام ذلك خلال الفترة الماضية، لتكون خير مثال للموظف المثالي الحريص على المال العام.

وقد أعربت وكيلة الوزارة عن اعتزازها بما قامت به الموظفة، وفخرها بوجود مثل هذا النموذج الوطني المشرف ضمن كوادر الوزارة، مؤكده ان الوزارة تزخر بتلك الكفاءات الوطنية التي لا تقل حرصاً ولا جهداً عن زميلتهم.

وأكدت م. خلود الشهاب حرصها على الالتقاء وتكريم تلك الكفاءات والاعراب لهم عن تقديرها لما يقومون به، وهو ما أسفر عن تكريم 135 موظفاً متميزاً من قطاعي البريد والمالية خلال الأسبوعين الماضين وان الفترة المقبلة سوف تشهد تكريم المزيد من كفاءات الوزارة.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير التي شهدتها الوزارة وأطلقتها الوكيلة أخيراً واحدى ركائزها الأساسية تحسين بيئة العمل والتركيز على الموظف.

