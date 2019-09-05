وطن النهار

سيطر رجال اطفاء مركز حولي صباح امس على حريق اندلع في محول للكهرباء في منطقة حولي امتد الى احدى السيارات المتوقفة وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر اطفائي بان بلاغاً ورد صباح امس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة حولي، وعلى الفور توجه رجال الاطفاء في مركز حولي لموقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت في محول للكهرباء ومن ثم امتدت الى احدى السيارات المتوقفة بجانبه، وعليه تم ابلاغ مهندسي وزارة الكهرباء الذين قاموا بفصل التيار الكهربائي عن المحول ومن ثم باشر رجال الاطفاء السيطرة على النيران واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

