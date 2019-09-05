وطن النهار

شن قطاع الوقاية صباح امس حملة تفتيشية موسعة في منطقة جليب الشيوخ بقيادة نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، أسفرت عن انذار عدد من المنشآت المخالفة للاشتراطات الوقائية بالغلق الاداري لوجود مخالفات جسيمة تهدد الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه شدد نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله على ان قطاع الوقاية مستمر في حملاته التفتيشية بناء على توجيهات مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد راكان المكراد الذي يدعم مايقوم به قطاع الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث ان اغلب المخالفات التي عثرت عليها فرق التفتيش تشكل خطورة بالغة على مرتادي المنطقة لذلك صدرت التعليمات بعدم التهاون او التجاوز عن اي جزء مخالف وسوف نضطر لغلق المنشآت غلقاً اداريا اذا لم تستجيب للمتطلبات الوقائية.

رافق اللواء خالد عبدالله عبدالله في الجولة التفتيشية مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العميد خليل الأمير ومراقب التفتيش والمتابعة في ادارة وقاية محافظة الفروانية العقيد عبدالعزيز البناي ورئيس قسم الاخطارات المقدم يعقوب كرم وعدد من الضباط والمفتشين في ادارة وقاية محافظة الفروانية.

