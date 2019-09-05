وطن النهار

قال المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان منتسبي الجمارك مستمرون بلا هوادة في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والمحظورة بشتى الوسائل والسبل.

وأضاف الجلاوي في بيان صحافي ان منتسبي الجمارك قادرون على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة أهلها، معرباً عن شكره لمجلس الوزراء باعتماد مكافآت مجزية لعدد من المفتشين الجمركيين الذين وقفوا سدا منيعا أمام محاولة تهريب كمية من المؤثرات العقلية تقدر بالملايين الى داخل البلاد.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر يوم الاثنين الماضي تخصيص مكافأة مالية لمجموعة من مفتشي الجمارك الذين شاركوا في ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بعشرة ملايين حبة.

