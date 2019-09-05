وطن النهار

واصلت الحسينيات احياءها لليالي محرم الحرام ليالي عزاء الامام الحسين «عليه السلام» حيث ارتقى المنبر في حسينية المشموم الرضوية الخطيب الحسيني الشيخ عزيز الواحدي حيث تطرق في محاضرته بالحديث عن ام البنين عليها السلام ومواقفها مع الامام الحسين -عليه السلام- وكيف جعلت ابناءها ابوالفضل العباس واخوته فداء للحسين واستهل الواحدي محاضرته قائلا: «في هذه الايام التي نستذكر فيها تضحيات الامام الحسين واهل بيته واصحابه في كربلاء لا ننسى ام البنين التي لها فضل وجميل علينا لها فضل على الاسلام والمسلمين بحيث عرفت امام زمانها كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية»، مشيرا ان امام زماننا الامام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه».

واضاف بقوله: «ام البنين عرفت حق امام زمانها وقدمت له التضحيات والايثار الفداء وضربت المثل الاعلى للوفاء بالامام الحسين -عليه السلام-، مشيرا ان ام البنين اسمها فاطمة بنت حزام تزوج بها امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بعد وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام حيث كان زواجه عليه السلام بأم البنين له وقفات ومحطات ودروس كثيرة».

وقال: « ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام أتى الى اخيه عقيل بن ابي طالب طالبا منه ان ينظر له امرأة من ذوي البيوت اولدتها الفحول من الشجعان فاستغرب عقيل بن ابي طالب حيث من يطلب امرأة للزواج يريد صفاتها لا صفات اهلها ولكن امير المؤمنين علي بن ابي طالب اقتدى بقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم «اختارو لنطفكم فالعرق دساس والخال احد الضجيعين»، وسأل عقيل بن ابي طالب امير المؤمنين عن سبب هذه الشروط فكان جوابه عليه السلام لأصيب منها ولدا يكون ظهرا وعضدا وناصرا لولدي الحسين في طف كربلاء، واطرق عقيل برأسه حيث كان من النسابة يعرف جميع القبائل وشجعانها فرفع راسه فقال لامير المؤمنين اين انت عن فاطمة بنت حزام الكلابية الوحيدية العامرية فاني ما رأيت في العرب اشجع من ابائها واجدادها من جهة الاب والام، فقال له امير المؤمنين عليه السلام انت تمضي لخطبتها».

واضاف بان لأم البنين العديد من المواقف المشرفة فبعد زواجها المبارك بامير المؤمنين عليه السلام لم تدخل بيت اهل البيت عليهم السلام بل وقفت عند الباب ونادت الامام الحسن والحسين وزينب وام كلثوم عليهم السلام جاءت تحمل الرحمة والرأفة فقالت لهم عليهم السلام ما جئت لاحل محل امكم الزهراء فاطمة وانما جئت خادمة لكم اذا قبلتموني خادمة لكم ادخل المنزل واذا لم تقبلوني ارجع الى بيت ابي فكان جوابهم انت امنا البيت بيتك على الرحب والسعة فامسكو بيدها وادخلوها البيت، مضيفا من المواقف ايضا ان الحسن والحسين عليهما السلام اصابتهما وعكة ثلاثة ايام فتركت ام البنين احلى ايام زواجها وجاءت اليهما عليهما السلام تخدمهما وتداويهما الى ان شفيا من مرضهما.

وزاد بقوله: «ايضا من المواقف التي نذكرها لام البنين ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب -عليه السلام- سألها هل من حاجة اقضيها لك يا فاطمة فاجابته لدي حاجة واحدة ان لا تناديني باسم فاطمة لانني اخاف على ابناء الزهراء فاطمة عليها السلام ان يسمعوا اسم امهم فيتألموا ويتجدد عليهم الحزن، مضيفا: بقي هذا الحب والولاء لابناء الزهراء -عليهم السلام- حتى نوى الامام الحسين -عليه السلام- الخروج من المدينة متوجها الى الكوفة حيث جلبت ام البنين ابناءها وقالت للامام عليه السلام ابنائي فداء لك يا ابا عبدالله الحسين».

واختتم الواحدي بتأكيده على انه لولا هذه المجالس الحسينية التي تقام كل عام في محرم الحرام لنسيت ثورة الامام الحسين -عليه السلام-، مؤكدا ان الالتزام بها تأكيد على حب اهل البيت -عليهم السلام- والالتزام بمبادئ ثورة الامام الحسين -عليه السلام-.

أمر طبيعي

وفي الحسينية الهاشمية «الجدي» قال الشيخ ربيع السكيني ان الهجرة امر طبيعي في الحياة ولا يختصر على الانسان فقط فأيضاً هناك مخلوقات اخرى تسمى بالمهاجرة مثل الطيور والحيوانات وهناك أسباب كثيرة لهجرة الانسان منها على سبيل المثال لا الحصر ان يكون الفرد قد وصل مراحل علمية متقدمة جداً او حتى اصبح عالماً في مجال ما لكن مجتمعه مازال يصغره وينظر اليه بنفس النظرة التي كانت بطفولته حينما كان عمره اقل من 10 سنوات وهنا لابد له ان يرحل على قول الأديب العربي «ارحل من دار تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرق» ولا تبقى في مكان محصوراً به لا يقدر أهله مكانتك وشخصيتك.

وقال ان هناك من يهاجر فراراً بأبنائه ليبحث لهم عن المناخ المناسب ليعلمهم ويربيهم بصورة افضل من المتواجدة في بلده ففي دولة مثل الكويت المناخ المناسب للتربية المحمدية الأصيلة متوافر ولله الحمد لكن هناك دولا لا يستطيع من ينشد لابنائه هذا النوع المميز من التربية ان يحقق ذلك لذى تجده مهاجراً بحثاً عن هذا المناخ الملائم لتهيئة وتنشأة ابنائه على حسن الخلق والتربية السليمة، مشيرا الى ان التربية مسؤولية شرعية على الأب وفي باب الحقوق ذكر ان من حقوق الولد على الوالد ان يحسن تربيته، مشيراً إلى ان الانبياء هاجروا ومنهم النبي ابراهيم الخليل عليه السلام وبنى الكعبة والى يومنا هذا وقلوب الموحدين تطوف حولها وكذلك الحسين عليه السلام هاجر بهدف استقامة الدين الاسلامي الحنيف وفدى نفسه وعائلته واصحابه في سبيل ذلك وهنا تكون الهجرة المحمودة ابتغاء وجه الله الكريم.

وختم السكيني مجلسه بالدعاء لهذا البلد باليمن والبركات والى الامة الاسلامية بالامن والامان وجميع المسلمين في مختلف أقطار العالم.

