وطن النهار

قام محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري بزيارة ميدانية الى عدد من الحسينيات في نطاق المحافظة، والتقى خلالها بالقيادات الميدانية المعنية المختصة وكان برفقته مدير عام مديرية امن محافظة مبارك الكبير عبدالله سفاح الملا. بعد ذلك استمع بوشهري لشرح عن الخطة التنفيذية التي بدأت تنفيذها وزارة الداخلية والتأكد من ملاءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين الحسينيات وروادها، كما اطلع على مستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات المشاركة كل في مجال تخصصه، و خطة التأمين المرورية وانسيابية حركة السير وثبوت الدوريات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور ونطاق توزيعها وانتشارها.

وقد أعرب بوشهري عن شكره وتقديره للجهود الأمنية ومستوى الإعداد والجهوزية، مشدداً على ضرورة ألا يغفل أحداً الالتزام بسعة الصدر والابتسامة وروح التعاون، خاصة في التعامل مع كبار السن من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أوصاهم بالحس الأمني ومستوى التواجد واليقظة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

