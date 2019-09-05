إيمانيات

لم تَحظَ واقعة إنسانية في التاريخين: القديم والحديث، بمِثل ما حَظِيَت واقعة الاستشهاد في كربلاء، من إعجابٍ ودرسٍ وتعاطف؛ فقد كانت حركةً على مستوى الحادث الوجداني الأكبر لأُمّة الإسلام بتشكيلها المنعطفَ الروحي الخطير الأثر في مسيرة العقيدة الإسلامية، والتي لولاها لكان الإسلام مذهباً باهتاً يُركَنُ في ظاهر الرؤوس، لا عقيدةً راسخةً في أعماق الصدور، وإيماناً يترعرع في وجدان كلّ مسلم. لقد كانت كربلاء هزّة، وأيّة هزّة، زلزلت أركان الأُمّة من أقصاها إلى أدناها، ففتّحت العيون، وأيقظت الضمائر على ما لسطوة الإفك والشرّ من اقتدار، وما للظلم من تلاميذ على استعدادٍ لزرع ذلك الظلم في تلافيف الضمائر؛ ليغتالوا تحت سُتُرٍ مزيّفة قيمَ الدِّين، وينتهكوا حقوق أهليه. لذلك عندما نريد أن نتكلّم عن مدرسة كربلاء وما فيها من عِبر ومواعظ، نجد هناك كماً هائلاً من الدروس المستوحاة من تلك الواقعة العظيمة التي راح ضحيتها سبط النبيّ الإمام الحسن (عليه السلام) وريحانته الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي رسم وخطّ بدمائه الشريفة دستوراً ومنهاجاً لكلّ الأجيال. فمن عاشوراء يتم استلهام دروس التصدّي والتحدّي والاستقامة، ومن ذكراه العطرة ومدرسته الجهادية، تتم صناعة الأبطال والمضحين بكلّ ما يملكون في سبيل دينهم وأُمّتهم.. فعاشوراء مدرسة للالتزام وتعميق عناصر الإيمان في النفس والسلوك.

لم تكن الحركة التي قادها الحسين (عليه السلام)، وجسّدها على أرض الواقع بطف كربلاء، عملاً ذا أُفق ضيّق وغايات محدّدة، وإنّما حركة رسالية وثورة إنسانية شاملة، فالعبر والدروس من واقعة كربلاء لا يمكن حصرها وأهميّتها تكمن في أنّها دروس نتعلّمها من الإمام الحسين (عليه السلام) الإمام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنّ ما يُقال عن علم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يُقال أيضاً للأئمّة المعصومين (عليهم السلام): أن نثأر لله وحده، لا لانتسابات الدُّنيا، وانتماءاتها وعصبياتها، وصيحاتها، وجاهلياتها. وأن نعطي الدم من أجل أن يبقى الإسلام وحده، لا أن تبقى نظريات الإنسان، وحزبياته وشعاراته وزيفه. أن ننتصر للدِّين، وللمبدأ، وللعقيدة، لا للعصبيات، والقوميات، والعناوين التي صاغتها ضلالات الإنسان، وأهواءه وأن نحمل شعار القرآن ونطبّقه.

إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) لم ينتهِ ولا يمكن أن ينتهي، وثورته ممتدة، حيث جسّدت ثورته (عليه السلام) في نهضتها قيّم ومبادئ حقوق الأُمّة ومنها الإصلاح، حيث أكّد فيها على ضرورة الاهتمام بإصلاح شؤون الأُمّة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية من خلال توعية الأُمّة بمواصفات الحاكم العادل القائم بالعدل الذي يسوس الناس بالقرآن والسُّنة ويحترم آرائهم ومعتقداتهم ويؤمن بالشورى في الحُكم.. فالإصلاح الكامل هي صفة من صفات الأنبياء (عليهم السلام)، فهم يسيرون على خطّ واضح وعلى بصيرة واضحة.

إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) يعتبر ثورة كبرى، انتصر فيها بدمه الطاهر على سيف أعدائه وذلك من خلال ما جرى في أرض كربلاء وواقعة الطف. الحسين (عليه السلام) ثار من أجل مرضاة الله، وما دام الله خالق الجميع، فكذلك ثورة الحسين (عليه السلام) لا تختصّ بأحدٍ معيّن، بل هي لكلّ خَلْق الله.. المظلومون والمضطهدون والمقهورون والمروَّعون من كلّ المذاهب والبقاع.. يتوجّهون في كلّ رغباتهم إلى جوهر ثورة الحسين (عليه السلام)، ففي اتّجاههم الفطري ورودٌ إلى منبع الكرامة والإنصاف والعدل والأمان. وما دامت قد تعيّنت ماهيّة ثورة الحسين (عليه السلام) بهذه (المعاني).. أفَلا يَجدر اعتبار الحسين شهيداً: للإسلام والمسيحية واليهودية، ولكلّ الأديان والعقائد الإنسانية الأخرى؟! قال قسّيس مسيحي: لو كان الحسين لنا، لَرفعنا له في كلّ بلدٍ بَيْرقاً، ولنصَبنا له في كلّ قريةٍ مِنبراً، ولَدَعونا الناس إلى المسيحية باسم «الحسين».

