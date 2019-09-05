إيمانيات

يقول الإمام الحسين (عليه السلام) في مقولته الشهيرة: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي (صلى الله عليه وآله وسلم) أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن ردَّ عليَّ أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين».

إنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظيمة، كانت عاملاً كبيراً ودافعاً قوياً للإمام الحسين (عليه السلام) في حركته وخروجه، باعتبار أنّها كانت شبه معطلة بالرغم من أهميّتها وشدّة تأكيد الإسلام وحرصه على إقامتها، فهي العامل الأهم في النهضة الحسينية.

وعلى هذا الأساس فإنّ قيمة الإمام الحسين (عليه السلام) استناداً إلى هذا العامل تتضاعف كثيراً، ويأخذ الدرس الحسيني من هذا الحساب شكلاً آخر ووضعية مختلفة، والسبب الأساس والعامل الرئيس الذي يعطي لهذه النهضة جدارتها وأهليتها لتبقى دائماً مشعة على جبهة التاريخ وخالدة أبداً ودرساً أزلياً وثورة لا نظير لها في العالم هو هذا السبب، إنّ هذا العامل يرفع كثيراً من أهميّة وقيمة النهضة الحسينية.

ركّز الإمام (عليه السلام) في دعواته الإصلاحية إلى صيانة الكرامة الإنسانية، ورفض العبودية وقال متحدّياً الذّلة التي يريدها الطغاة للأحرار، وتوجيه الناس وتذكيرهم بأدوارهم في هذه الدُّنيا وضرورة التزامهم بالوعي. إنّ الحسين (عليه السلام) انتصر لأنّه انسجم مع ذاته ومبادئه، ولم يتنازل عن قيمه وأخلاقه ولم يتقاعس عن القيام بواجبه ولم يرضَ لنفسه حياة الذّل والهوان وقد قالها (عليه السلام): «موت في عزٍّ خير من حياةٍ في ذل». انتصر بانتصار المبادئ الإسلامية وبقاء شعلة الدِّين حيّة وسُنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعاليمه حاضرة وفاعلة.

فعاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) لم تنتهِ عصر العاشر من محرمٍ الحرام سنة 61 للهجرة، بل من هناك ابتدأت وانطلقت. فمبادئه (عليه السلام) لم تقتل لحظة استشهاده، وأنّ نداؤه (عليه السلام):«هل من ناصرٍ ينصُرُنا؟» ما يزال موجهاً لجميع أبناء الإنسانية الذين يستشعرون العزّة، وهي من خصال المؤمنين: (وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون/ 8)، ويهتفون: «هيهات منّا الذّلة»، كما هتف بها الإمام الحسين (عليه السلام) وطبّق مصداقها.

إنّ الشعار الثوري: (لبّيكَ يا حسين) يجد مصداقه حصراً في التمسك بثورة الإمام الحسين (عليه السلام) ونهجها الإصلاحي في مقارعة الظالمين ومحاربة الفاسدين، وإلّا فإنّ عجلة التاريخ لا تدور نحو الوراء. مثلما أنّ (ليت) التمني بالفوز العظيم تجد صداها في الآخرة لا في الدُّنيا، فمن أراد الفوز العظيم مع الإمام الحسين (عليه السلام) ليكن مع ثورته الإصلاحية في هذه الدُّنيا، ويقيناً سيكون معه في الدار الآخرة.

إنّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، هي أعظم ثورة إصلاحية عرفها التاريخ البشري على سطح الكرة الأرضية لأنّها أحيت المبادئ والقيم المقدّسة في نفوس وعقول الأجيال المتعاقبة، وأعطت الدروس المشرقة عن التضحية في سبيل القيم الإسلامية والإنسانية. وقد تأثر عظماء البشرية ومفكريها وسياسيها بشخصية الإمام الحسين (عليه السلام) وسيرته العطرة، لأنّهم وجودوا في ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) الرفض المطلق للظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعرقي والقبلي، ولمسوا في حركته التحررية الكرامة الإنسانية، والحرية الفكرية، والعدالة الاجتماعية، والتسامح الديني، والوفاء للقيم الإنسانية.