إيمانيات

الإمام الحسين (عليه السلام) هو الإمام العظيم، هو سيِّد الشهداء، هو سلالة الأنبياء، هو الوصي الأمين، قد عجز الكلامُ ولو بلغَ ذروة حكمته عن مسّ كنهه، رغم الذي امتلأ منه ضمير الزمن منذ ثلاثة عشر قرناً ونيفاً مضت على يومِه العظيم الذي استشهد فيه، وفيه كان على الناس شاهداً، فلا غَروّ فأنّه مُعجزةٌ من معجزات جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، من معجزات الإسلام، من معجزات تلك الشجرة الإبراهيمية المباركة، شجرة محمّدٍ وآل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم). بدمه الزكي، ودمِ أصحابه وأهل بيته رسّخ معالم الطريق القويم طريق الإسلام الأصيل، بعد أن أدّى أمانة توضيحه في حياته قولاً وسلوكاً قبل ترسيخه باستشهاده.

تلك الصورة هي صورة الإنسان المؤمن التي نستقرئها من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله العظيم وآل بيته، قد تجلّت في أصحاب وأهل بيت الحسين تجلياً كاملاً، فكان كلّ واحد منهم حسيناً مصغراً.. لكن صورة الحسين العظيم حَجَبَتْ لعظمتها صورة أصحابه، لأنّها في واقعها تتجاوز ذلك الحدّ إلى مرتبة واقع كونه الإمام والوصيّ على ميراث الإسلام بعد أخيه وأبيه عن جدّه ميراث الإسلام بعد أخيه وأبيه عن جدّه محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلى واقع كونه في شخصيته وخصوصياته المُفْصِح عن حقيقة الإسلام ومضمون القرآن، فما أعجزنا عن أن نُحيط، مهما بلغ بنا الكلام عن تلك الشخصية، بكلّ جوانبها امتداداً وعمقاً. فحسبُنا اليوم ولأصحابه الحقُّ علينا بحقّ الحسين نفسه (عليه السلام) علينا، أن نتكلّم، ولو بإيجاز، عن شخصية هؤلاء النفر من كبار المؤمنين الذين ساروا خُطى الحسين (عليه السلام) وشاركوه إحساسه وقناعاته وآلامَه، واستشهدوا معه، وإن كان هو (عليه السلام) قد احتوى كلّ ما لديهم في بعض ما كان لديه، وكلّ ما عانوهُ في بعض ما عاناه. وكان كلُّ واحدٍ منهم حَريّاً في ذاته سواء مَن كان من أهل بيته أو من صحبه أن يكون قائد أُمّةٍ، بل كلُّ واحدٍ منهم بما هو نسخة حسينية مصغّرة كان أُمّة في ذاته.

المؤمنُ هو الإنسان المستبصرُ ذو البصيرة، وهذا ما يقوده أصلاً إلى الإيمان فيكون قادراً على أن يتجرّد في عقله عن المادّة ليدرك خالقها، على عكس المنكر الذي يعجز عن الامتداد ببصيرته خلفها فيقف عندها ويظنّها البداية والنهاية. وهذه الميزةُ إن كانت الطريق إلى الإيمان فهي ملازمة للإنسان المؤمن ممّا يجعله بعيد الإدراك يسبق إلى الحقِّ عموم الناس.. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: (يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ...) (يس/ 20)، وتجعل منه إنساناً لا يسهُل خداعهُ فهو واعٍ ناضج يمثّله قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يكن أحدُكم إمّعة» أي تابعاً للآخرين، لذلك ليس بمقلّدٍ في مواقفه ولا ينساقُ مع الناس إن كانوا مبطلين، بل ينطلقُ من ذاته وقناعاته الإسلامية بمعزلٍ عن قناعات الآخرين، لذلك فهو أصيلٌ، ومبدع، ثمّ إنّه مؤثّرٌ في الآخرين، فـ«مَن رأى منكم منكراً فليغيّره...»، والمؤمن بعد ذلك إنسانٌ قويٌّ بكلّ ما تعني القوّة «المؤمن القويّ أحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ خير».

وهو قويٌّ في نفسه لإيمانه، فلا يخاف من كان أقوى منه، ولا يتنازل عن حقّه حين يكون في موضع الضعف كما لا يتجاوز على الآخرين إذ يكونُ في موضع القوّة. (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) (الشورى/ 39). ألم ترَ إلى الإمام عليّ (عليه السلام) يوم (صفّين) إذ منع جندُ معاوية جندَهُ من ماء الفرات فَصَبَر عليهم ثلاثة أيّام يعظهم للكفّ عن ذلك، فلمّا أصرّوا عن بغيهم قال: «اللّهُمّ اشهد أنّهم بغوا علينا»، وبعث بالحسين ومالك بن الأشتر على جيشه فردوا جيش معاوية عن الفرات حتى ملكوه وحينئذٍ سمح لهم أن يشربوا من جانبه بعد أن كانوا منعوه منه. نعم، إنّ المؤمن لا يضعف أمام عدوّه وفيه قول الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ المؤمن إذا ضعُفَ أمام عدوّه لا يُسلم نفسه إلّا إرباً إرباً»، ولا يقبلُ بالذلّ وفيه قول الحسين (عليه السلام): «لا يحلُّ لمؤمن أن يذِلَّ نفسه»، وإنّ المؤمن لا يهابُ في الحقّ ولو اجتمع الناس كلّهم مع الباطل، (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (آل عمران/ 173).

