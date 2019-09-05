مال وأعمال

في اطار مساعي حكومية لغلق أبواب الفساد والهدر وتحصين المال العام من أي انتهاكات تستعد الجهات المالية والاقتصادية لبدء مرحلة جديدة من محاصرة الهدر عبر ربط مزايا القياديين بالأداء بدءاً من العام المقبل 2020-2021.

وقال مصدر مسؤول لـ«النهار» أن نثريات مالية كثيرة كانت تهدر في السابق لمسؤولين غير أكفاء، في حين اتضح ان ما قدموه من انتاجية ضئيل للغاية.

وأضاف قائلاً: تتطلع الحكومة الى وقف تام لكل اشكال الهدر بالموازنة قريباً، حيث ان اكثر من 90% من مواطن هذا الهدر قد تم سدها بالفعل.

وأشار الى ان هناك مساعي اخرى لزيادة ايرادات خزينة الدولة، عبر تعديلات على رسوم بعض الخدمات يقابلها رفع في مستوى تلك الخدمات المقدمة.

وتسعى الجهات العامة الى تنويع مصادر الدخل، فيما ينتظر أن يتم هذا الامر مبدئياً بفرض بعض اشكال الضرائب ومنها ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، مروراً بفرض ضرائب على الشركات المحلية بنسبة 10% من الأرباح السنوية، فضلاً عن مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها، بهدف تعزيز الايرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.

فيما تخطط الجهات المختصة كذلك لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الى 20 في المئة،، كذلك دعم الأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً ايجابيا خلال السنوات الماضية رغم الازمات العالمية، حيث ان للقطاع الخاص دور كبير في دفع نمو الناتج المحلي.

فيما هناك توجه لتخفيف مساهمة الدولة في مختلف المؤسسات، وزيادة الانفاق الرأسمالي.

وقدرت موازنة العام المالي 2019-2020 بمصروفات مقدرة بـ 22.5 مليار دينار. متضمنة انفاقا رأسماليا 17% وايرادات متوقعة بـ 15.8 مليار دينار.

واعترفت الحكومة أن صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة، مطالبة بضرورة النظر في جميع سبل المعالجات لتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام وتطبيق الخطوات الرئيسة التي تؤدي الى الاصلاحات الهادفة الى معالجة، وضبط الهدر في الانفاق الحكومي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة.

