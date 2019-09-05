مال وأعمال

عممت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على شركاتها التابعة بتعديل نسب تعيين العمالة الوطنية في عقود المقاولين من 25 الى 30% وذلك عند ابرام عقود جديدة، الا أنها لن تؤثر سلباً على النسبة الجديدة، حيث من الصعب بيان الفرق بين ونسبة التكويت والكلفة المالية قبل تطبيق نظام عقود المقاولين وبعد بدء تطبيق هذا النظام في هذه المرحلة لما سبق بيانه.

وفيما يتعلق بحرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تشجيع وتأهيل الشباب الكويتي والانخراط في برامج التكويت، بينت الوثيقة التي حصلت «النهار» على نسخة منها أن هناك وسائل متعددة للقيام بهكذا توجه، منها منح العديد من المزايا بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين القابلة للتكويت.

وأوضحت الوثيقة الى أنه من المتوقع وصول عدد المؤهلين من العمالة الكويتية الى 30% في التخصصات النفطية التي يحتاجها القطاع في 5 سنوات القادمة من خلال عقود المقاولين. وحول مدى التزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بأحكام اللائحة، فنود الافادة بأنه تم تشكيل وحدات فرعية في القطاع النفطي تختص بمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بالعمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وفي حال عدم التزام المقاول بما جاء في فيها، فان ذلك يعتبر اخلالاً بالعقد المبرم مع المقاول وعليه يتم تطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقود الخاضعة للتكويت.

