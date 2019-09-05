مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 11?13 نقطة ليبلغ مستوى 5950?19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?19 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 155?18 مليون سهم تمت من خلال 5634 صفقة نقدية بقيمة 19?6 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4?5 نقطة ليصل الى مستوى 4779?6 نقطة بنسبة 0?09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 124?3 مليون سهم تمت عبر 3236 صفقة نقدية بقيمة 4?6 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 14?3 نقطة ليصل الى مستوى 6545?8 نقطة بنسبة 0?22 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30?8 مليون سهم تمت عبر 2398 صفقة بقيمة 14?9 مليون دينار. وكانت شركات (تحصيلات) و(دبي الأولى) و(الرابطة) و(مراكز) و(أجيال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (شارقة أ) و(قيوين أ) و(التعمير) و(ايفا فنادق) و(عقار) الأكثر انخفاضا بينما كانت شركات (أجوان) و(دبي الأولى) و(المستثمرون) و(آن) و(ابيار) الأكثر تداولا.

