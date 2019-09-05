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صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بأن وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها الرامية الى الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليص نسبة الحرق والطاقة المهدورة الى الحد الأدنى.

وقال الغضبان خلال احتفالية نظمتها وزارة النفط لوضع حجر الأساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة: «هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار ما نسبته 40% من انتاج الغاز في حقل أرطاوي وصولا الى رفع معدلات الانتاج للشركة من الغاز المستثمر الى 1?4 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الأولى، وهي الرميلة الشمالية والزبير وغرب القرنة1».

وأضاف أن «المشروع يعد من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية وبما يحقق توليد 1500 ميجا واط، اضافة الى زيادة معدلات انتاج الغاز السائلLPG الذي بدوره سوف يُسهم في تحقيق ايرادات مالية من خلال تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، فضلا عن التقليل من التلوث البيئي وايقاف حرق الغاز بنسبة كبيرة».

على الصعيد نفسه قال مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبدالغني: «المشروع هو منشأة جديدة تم تصميمها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة، تتكون من وحدتين لمعالجة الغاز الحامضي، وأن هاتين الوحدتين تضيفان 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم لانتاج شركة غاز البصرة».

وأضاف أن «المشروع يتضمن أيضا تركيب 3 خطوط أنابيب، ومرافق استخراج /NGL/ جديدة، بالاضافة الى اعادة تأهيل المرافق القديمة».

من جانبه قال مدير شركة غاز البصرة فراتس كلاب: «بدأت شركة غاز البصرة في عمليات تطوير وتحديث للعديد من المرافق في شركة غاز البصرة وفي مجمع الخزن والتصدير في أم قصر كذلك مشروع التبريد /LPG/، فضلا عن اجراء التحسينات المختلفة في خور الزبير ومحطات اضافية لضغط الغاز في المنبع وخطوط الأنابيب ضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لكميات الغاز التي سيضيفها معمل البصرة لتسييل الغاز الذي من المتوقع بدء تشغيل الوحدة الانتاجية الأولى به في نهاية عام 2021، وسيتبع ذلك تشغيل الوحدة الثانية».

