loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

270 مليون دينار تراجعاً في أسعار النفط الكويتي

علي حامد
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 05 سبتمبر 2019

بانتهاء شهر أغسطس الماضي بلغ متوسط أسعار انخفض متوسط أسعار النفط الكويتي خلال شهر أغسطس الماضي الى 60.5 دولاراً، مقارنة مع 65 دولاراً، بانخفاض وصل الى 4.5 دولارات في البرميل، ليصل اجمالي التراجع خلال الشهر 270 مليون دينار، على أساس تصدير مليوني برميل يومياً.
والسعر الحالي يزيد بنحو 5.5 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 10% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، بينما يقل بـ14.5 دولاراً في البرميل عن سعر التعادل في الميزانية، والمقدر بـ75 دولاراً.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.15 دولار في تداولات أول من امس ليبلغ 57.62 دولاراً مقابل 58.77 دولاراً للبرميل في تداولات اليوم السابق.
وفي الاسواق العالمية انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1?16 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 53?94 دولاراً للبرميل وفقدت عقود خام برنت 40 سنتا لتغلق عند 58?26 دولاراً للبرميل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة