مال وأعمال

بانتهاء شهر أغسطس الماضي بلغ متوسط أسعار انخفض متوسط أسعار النفط الكويتي خلال شهر أغسطس الماضي الى 60.5 دولاراً، مقارنة مع 65 دولاراً، بانخفاض وصل الى 4.5 دولارات في البرميل، ليصل اجمالي التراجع خلال الشهر 270 مليون دينار، على أساس تصدير مليوني برميل يومياً.

والسعر الحالي يزيد بنحو 5.5 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 10% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، بينما يقل بـ14.5 دولاراً في البرميل عن سعر التعادل في الميزانية، والمقدر بـ75 دولاراً.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.15 دولار في تداولات أول من امس ليبلغ 57.62 دولاراً مقابل 58.77 دولاراً للبرميل في تداولات اليوم السابق.

وفي الاسواق العالمية انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1?16 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 53?94 دولاراً للبرميل وفقدت عقود خام برنت 40 سنتا لتغلق عند 58?26 دولاراً للبرميل.

