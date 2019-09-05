مال وأعمال

وقعت شركة «ميزان» القابضة الكويتية اتفاقية للاستحواذ على نسبة 29 في المئة من حصص شركة ميزان للأغذية السعودية.

وقالت «ميزان» الكويتية في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني للبورصة إنها وقعت الاتفاقية عبر إحدى شركاتها التابعة في السعودية والمالكة لنسبة قدرها 99 في المئة من إجمالي حصص (ميزان للأغذية).

وأوضحت في إفصاحها أن النسبة المتبقية في (ميزان للأغذية) البالغة 1 في المئة ستحتفظ بها الشركة السعودية من خلال إحدى شركاتها التابعة متوقعة الانتهاء من كل إجراءات نقل الحصص وإتمام الصفقة خلال شهرين من تاريخه.

وأضافت أن قيمة الصفقة - في حال إتمامها - تقدر بحوالي 1?2 مليون دينار (نحو اربعة ملايين دولار) كما أن الصفقة ليس لها تأثير حاليا على المركز المالي للشركة.

