مال وأعمال

«رويترز»: تراجع الذهب مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة واحد في المئة في الجلسة السابقة، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي فضلا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصيني الأميركي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1537.20 دولارا للأوقية (الأونصة) ، ولكنه حام قرب مستواه في الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1546.6 دولارا.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 19.33 دولارا للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولارا وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016. وانكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أعوام في أغسطس حسبما أظهرت بيانات لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على للمخاطرة.

