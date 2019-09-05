مال وأعمال

«رويترز»: قادت الأسهم الإيطالية انتعاشة للأسهم الأوروبية مع انخفاض حدة التوترات السياسية في ظل اقتراب روما من تشكيل حكومة جديدة، في حين عززت الآمال بشأن تفادي خروج بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي معنويات المستثمرين بوجه عام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس. وارتفع المؤشر ميب الإيطالي 1.17 في المئة ليلامس أعلى مستوياته في أكثر من شهر بعدما أيد أعضاء حركة (5-نجوم) بأغلبية ساحقة تحالفا مقترحا مع الحزب الديموقراطي، ما يمهد السبيل أمام تولي حكومة جديدة السلطة في البلاد.

وكانت أسهم بنكي إتش.إس.بي.سي وبرودنشيال البريطانيين المنكشفين على آسيا أكبر الأسهم الداعمة للمؤشر ستوكس 600 بعد أن أفادت وسائل إعلامية صينية أنه من المتوقع في وقت لاحق أن تعلن كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رسميا سحب مشروع القانون المقترح لتسليم المتهمين إلى الصين الذي تسبب في إثارة احتجاجات كبيرة هذا الصيف.

