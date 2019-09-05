مال وأعمال

حافظت العاصمة النمساوية فيينا على لقب المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم للسنة الثانية على التوالي، فيما حلت دمشق على رأس المدن الأقل ملاءمة للعيش في عام 2019، بحسب تقرير لوحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «الإيكونوميست».

ويصنف المؤشر السنوي لـ «الإيكونوميست» 140 مدينة حول العالم وفقًا لـ30 عاملًا موزعين على خمس فئات رئيسية هي الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم، البنية التحتية، وقال تقرير الوحدة إن فيينا حصلت على أعلى تقدير بين جميع المدن مسجلة 99.1 نقطة من أصل 100 نقطة.

وبشكل عام هيمنت المدن الأسترالية والكندية واليابانية على قائمة العشر الأوائل، وأدت معدلات الجريمة المرتفعة والبنية التحتية الضعيفة إلى الإطاحة ببعض المدن الكبرى مثل نيويورك وباريس بعيدًا عن المراكز المتقدمة رغم تصنيفها الثقافي المتقدم. وقال التقرير إن تصنيف المدن في 2019 ارتفع بشكل عام عما كان عليه 2018، وأصبحت 27 مدينة أكثر ملاءمة للعيش من ذي قبل، في حين تراجع تصنيف 15 مدينة.

وكان التحسن الأكبر من نصيب عاصمة بورتوريكو سان خوان التي تقدمت 20 مركزًا إلى المركز 69 بفضل الاستثمار في الرعاية الصحية والبنية التحتية عقب إعصاري «إيرما» و«ماريا» عام 2017. وبالنسبة للمراكز المالية الرئيسة مثل لندن، فقد حلت في المرتبة الثامنة والأربعين، فيما جاءت نيويورك في المركز الثامن والخمسين، وكان أداء المنافسين الآسيويين أفضل قليلًا، حيث حلت هونغ كونغ في المرتبة الثامنة والثلاثين وسنغافورة في المركز الأربعين.

