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صعود المؤشرات اليابانية


طوكيو - «رويترز»: أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا رغم أنه واجه صعوبات وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بعدما أججت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي وأثرت سلبا على ثقة المستثمرين. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.12في المئة إلى 20649.14 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 في المئة إلى 1506.81 نقطة. وأظهرت بيانات انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاث سنوات في أغسطس مع تراجع حاد للطلبيات الجديدة والتوظيف في حيت أضرت التوترات التجارية بثقة الشركات. وتعرضت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية لضغوط وسجل قطاعا المنتجات المعدنية والحديد والصلب أسوأ أداء بين القطاعات على المؤشر توبكس. وزاد سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر نيكي 0.9 في المئة وصعد سهم نينتندو 2.6 في المئة.


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